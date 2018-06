Arnason sobre Croácia: 'eles são simplesmente assustadores'

Islândia prevê jogo difícil contra a equipe já classificada

A Croácia não deixou de surpreender os adversários na Copa do Mundo da Rússia. Na partida de estreia, largou na frente derrotando a Nigéria sem dificuldades por 2 a 0, enquanto os companheiros do Grupo D, Argentina e Islândia ficaram no empate por 1 a 1. Na segunda rodada, a equipe goleou a favorita Argentina e foi a primeira seleção da chave classificar-se para o mata-mata.



Agora, para fechar a fase de grupos, a Croácia encara a estreante Islândia, cujo goleiro defendeu um pênalti de ninguém menos que Lionel Messi, craque da Argentina. Em entrevista à FIFA (Federação Internacional de Futebol), o meia islandês Kári Árnason admitiu muita preocupação com a equipe já classificada.



O técnico croata já divulgou que poupará seis titulares para o confronto, mas isso não é motivo para a Islândia achar que vai ser fácil. "Quando você olha para o time deles no papel, eles são simplesmente assustadores. Estávamos olhando ontem e os jogadores que eles têm são de outro nível" contou o camisa 14 "eles podem vencer qualquer um nesse torneio se estiverem no seu melhor dia. Não sei das chances deles de vencer a Copa, mas acho que estão no páreo".



O duelo acontece na próxima terça-feira (26), às 15h (horário de Brasília), em Rostov. A Argentina e Nigéria se enfrentam no mesmo dia e horário, em São Petersburgo. A segunda vaga para as oitavas de final está aberta no grupo, portanto cada time depende de si mesmo para prosseguir na competição.