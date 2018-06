Argentino Néstor Pitana será o árbitro da partida inaugural

O argentino Néstor Pitana vai apitar a partida inaugural da Copa entre a seleção da Rússia e Arábia Saudita nesta quinta-feira (14), em Moscou. Dessa forma, ele poderá ser o primeiro juiz da história a recorrer ao assistente de vídeo (VAR) na história do torneio.

Pitana, de 42 anos, será auxiliado na partida por dois compatriotas, Juan Pablo Bellati e Hernán Maidana. O brasileiro Sandro Meira Ricci será o 4º árbitro. O acompanhamento do VAR ficará a cargo do italiano Massimiliano Irrati.

Néstor Pitana, apitou quatro partidas na Copa do Mundo do Brasil em 2014, entre elas as quartas de final em que a Alemanha venceu a França por 1 a 0, no Maracanã.