Argentino Lanzini lesiona joelho e é cortado

Meio-campista era titular da seleção comandada por Sampaoli

O meia Lanzini está fora da Copa do Mundo da Rússia, depois de lesionar o joelho durante treinamento com a seleção, nesta sexta-feira (8). "Manuel Lanzini sofreu ruptura no ligamento cruzado anterior do joelho direito", informou a AFA (Associação de Futebol Argentino).

O corte é uma preocupação a mais para o técnico Jorge Sampaoli, que contava com o jogador do West Ham como titular no meio-campo. O desfalque poderá ser substituído até 24 horas antes do primeiro jogo da Argentina na Copa, dia 16 de junho, contra a Islândia.

A lesão aconteceu no último treinamento do grupo em Barcelona, durante preparação de 10 dias que foi alterada por conta do cancelamento do amistoso contra Israel em Jerusalém. A Argentina viaja para Moscou no sábado.