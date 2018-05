Argentina se despede dos torcedores contra o Haiti

Seleção de Messi fará o último jogo no país antes de embarcar rumo a Copa do Mundo

A seleção argentina disputa amistoso contra Haiti, nesta terça-feira (29) às 20h, no estádio La Bombonera. Será a despedida da equipe comandada por Jorge Sampaoli dos apaixonados torcedores argentinos.



Os titulares já foram definidos pelo treinador para o jogo desta terça-feira. O goleiro Caballero ficou com a vaga de Romero, cortado por lesão.



Depois disso, a delegação viaja à Espanha e inicia a última etapa de preparação à Copa do Mundo. Eles treinarão no CT do Barcelona, e Messi se sentirá à vontade por estar em casa. A Argentina ainda disputa o último amistoso antes da Copa contra Israel, no dia 9 de junho, em Tel Aviv.



A equipe de Messi está no grupo D e fará sua estreia na Copa contra a Islândia no dia 16 de junho. Os outros adversários nesta fase serão Croácia e Nigéria.