Argentina se classifica no sufoco

Na primeira oportunidade que os argentinos tiveram, Banega meteu para Tagilafico, que marcado pela zaga da Nigéria, mandou para fora.



Messi não demorou para chamar a responsabilidade e mostrar mais um vez que é decisivo em momentos complicados. Aos 14 minutos, Banega fez lançamento perfeito para Messi. O craque matou na coxa, soltou um belo chute e abriu o placar para o delírio dos argentinos, inclusive do mito Maradona, que estava no estádio de São Petersburgo. O gol de Messi foi o 100º da Copa do Mundo da Rússia.



Velho freguês dos argentinos, a Nígéria havia sido a última vítima de Messi em Copas. O craque não marcava em Mundiais desde a vitória sobre os africanos na Copa de 2014. Foram seis jogos de jejum.



Depois do gols, os argentinos ficaram mais aliviados, e souberam controlar a partida. O craque Messi ainda teve a chance ampliar no 1º tempo do jogo. Em cobrança de falta na entrada da área, o camisa 10 acertou a trave do goleiro Uzoho.



No começo de etapa final, o árbitro turco Cuneyt Cakir marcou pênalti inexistente de Mascherano em Balogun, confirmado pelo assistente de vídeo. Moses deslocou o goleiro Armani e bateu no canto direito para desespero dos argentinos.



Sampaoli não demorou para mexer e trocou Perez por Pavon. No primeiro toque na bola, o atacante do Boca Juniors puxou contra-ataque, cortado pela zaga da Nigéria.



Com o passar do tempo, a Argentina tentava pressionar a Nigéria, mas sem nenhuma organização. O adversário, que estava se classificando com o empate, se segurava e procurava explorar os contra-ataques.



Em umas dessas escapadas, Ighalo recebeu livre, mas mandou para fora. No lance, o assistente de vídeo alertou o árbitro Cakir para uma penalidade de Rojo, mas o turco não marcou.



O gol da vitória argentina só veio no final. Pavon acertou o cruzamento na área, o zagueiro Rojo apareceu e de pé direito meteu nas redes da Nigéria para classificar a seleção à oitavas de final.



