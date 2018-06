Argentina perde para a Croácia e se complica

stádio Nizhny Novgorod, e dependerá de outros resultados para avançar às oitavas de final do Mundial. Com apenas um ponto em dois jogos, a Argentina tem que torcer para o empate entre Islândia e Nigéria, que jogam nesta sexta-feira (22), ou até para uma vitória dos africanos. Na última rodada, a seleção argentina enfrenta a Nigéria. Já a Croácia está classificada às oitavas de final.

A primeira boa oportunidade dos croatas veio logo no começo da partida. Perisic recebeu livre pela esquerda, avançou, e chutou cruzado. Caballero desviou e a bola passou perto da trave da Argentina.



A Croácia continuou melhor e sabia explorar muito bem as brechas deixadas nas laterais. A Argentina só conseguiu assustar em jogada iniciada por Aguero, que sobrou livre para Pérez. Ele bateu forte a bola raspou a rede pelo lado de fora.



Mandzukic e Rebic ainda tiveram boas chances no final da primeira etapa, mas não souberam aproveitar as oportunidades.



Se a situação da Argentina já estava difícil com o bom toque de bola da Croácia, ela ficou pior no começo do 2º tempo, com uma erro grotesco do goleiro Caballero. Em recuo de Mercado, o goleiro tentou devolver, pegou mal, a bola sobiu e Rebic acertou o chute e faz um golaço.



Na base do desespero, a seleção argentina foi para o tudo ou nada para tentar ao menos o empate. Dybala, Pavon e Higuain entraram para aumentar o poder ofensivo do time.



Porém quem ampliou foi a Croácia e acabou com qualquer esperança da Argentina chegar, ao menos ao empate. Modric acertou um belo chute de fora da área e fez o segundo gol.



Nos acréscimos, a defesa da argentina parou pedindo impedimento, o ataque trocou passes e Raktic marcou o terceiro.

