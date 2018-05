Argentina anuncia lista final para a Copa do Mundo

Goleiros:

¡#Rusia2018 está en marcha! Estos son los 23 elegidos por Jorge Sampaoli para representar a la Selección Argentina en la próxima Copa del Mundo #VamosArgentina #SomosArgentina pic.twitter.com/Nd930JwQXt — Selección Argentina (@Argentina) 21 de maio de 2018

A Argentina dilvulgou a lista de 23 jogadores para a Copa do Mundo da Rússia. As grandes dúvidas da equipe de Sampaoli estavam no ataque.E o técnico argentino decidiu levar Dybala, da Juventus, e deixar Mauro Icardi, da Inter de Milão, de fora.Confira a lista completaRomero (Manchester United), Caballero (Chelsea) e Franco Armani (River Plate);Mercado (Sevilla), Ansaldi (Torino), Otamendi (Manchester City), Fazio (Roma), Marcos Rojo (Manchester United), Tagliafico (Ajax) e Acuña (Sporting);Mascherano (Hebei China Fortune), Salvio (Benfica), Biglia (Milan), Lo Celso (PSG), Banega (Sevilla), Lanzini (West Ham), Meza (Independiente) e Di María (PSG);Messi (Barcelona), Agüero (Manchester City), Higuaín (Juventus), Pavón (Boca) e Dybala (Juventus)