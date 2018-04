Árbitro termina partida antes de gol e Fla fica no empate

Pouco depois, o lance mais polêmico. Henrique Dourado cortou bola com o braço dentro da própria área, mas o árbitro Daniel Ferdorczuk mandou o lance seguir. A equipe carioca não conseguia dar sequência aos contra-ataques e pouco assustava a zaga colombiana. O lance de maior perigo foi um chute de fora da área já no finalzinho.



Na segunda etapa, o Santa Fé voltou a controlar o jogo. Aos 10 minutos, os colombianos quase chegaram ao gol. Após cruzamento de Plata, Diego Alves não alcançou a bola e Rodinei salvou o Flamengo. Os donos da casa começavam a chegar com maior perigo.



Aos 29, Renê levou na linha de fundo, cruzou na área e Tesillo quase fez contra. Pouco depois, Vinícius Jr. puxou contra-ataque e tocou para Diego, que bateu de fora da área para boa defesa de Zapata. No último lance de perigo do jogo, aos 47, Plata foi levando a bola e, da meia-lua, bateu por cima do gol de Diego Alves.



A grande polêmica ficou por conta do encerramento da partida. Geuvânio roubou a bola no ataque e fez o gol. Mas o árbitro uruguaio encerrou a partida no momento em que o atacante rubro-negro recuperou a posse da bola.



Com o empate, o Flamengo chegou aos seis pontos e segue na liderança do Grupo D, pelo menos até o fim da partida entre River Plate e Emelec, nesta quinta-feira. O rubro-negro volta a campo no próximo dia 16, contra o Emelec, no Maracanã.

