Árbitro do último título do Brasil apita duelo com a Costa Rica

Na Rússia, o holandês Bjorn Kuipers já esteve no apito na vitória do Uruguai sobre o Egito por 1 a 0

O escolhido pela Fifa para apitar o duelo entre Brasil e Costa Rica na sexta-feira (22) será o árbitro holandês Bjorn Kuipers. Ele esteve em campo na vitória da Seleção Brasileira sobre a Espanha por 3 a 0, na final da Copa das Confederações em 2013, último título conquistado pela equipe canarinho.



Kuipers, que está em sua segunda Copa do Mundo, tem extenso currículo, já apitou 130 jogos internacionais, entre eles a final da Champions League de 2013/2014 e a final da Liga Europa 2017/2018.



No duelo de sexta-feira, o árbitro será auxiliado por Sander Van Roekel e Erwin Zeinstra, ambos da Holanda.



A estreia do Brasil na Copa do Mundo da Rússia foi cercada de polêmica e reclamações em torno da arbitragem, que teria cometido dois erros contra a Seleção Brasileira. No gol da Suíça teria deixado de marcar falta no zagueiro Miranda, e Gabriel Jesus teria sofrido um pênalti.