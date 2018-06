Portugal só empata em duelo definido por árbitro de vídeo

Seleção portuguesa avança em 2º e pega Uruguai nas oitavas. Dois pênaltis foram marcados pela tecnologia; CR7 desperdiçou, iranianos converteram

Portugal e Irã empataram em 1 a 1, nesta segunda-feira (25), em Saransk, pela última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo. Com o resultado, os portugueses avançaram em segundo na chave e enfrentam o Uruguai nas oitavas de final. O gol de empate do Irã foi marcado nos minutos finais, pelo árbitro de vídeo.



Na disputa por um vaga às oitavas de final do Mundial, Portugal tentou impor seu ritmo logo no início de partida e testou o goleiro do Irã. Depois de lançamento, João Mário ajeitou, Cristiano Ronaldo dominou, invadiu a área e chutou para boa defesa de Beiranvand.



Mas depois disso os portugueses caíram de rendimento, e o Irã cresceu no jogo e só não marcou por causa da falta de pontaria do ataque e das boas defesas de Rui Patrício. Azmoun lançou na frente para Jahanbakhsh, o goleiro português saiu e evitou a chegada do jogador iraniano.



Apesar de faltar criatividade, Portugal conseguiu abrir o placar com um belo gol de Quaresma, que tabelou com Adrien Silva e mandou de trivela para marcar um golaço. Foi o 10º gol de Quaresma em 79 jogos pela seleção portuguesa.



No começo da etapa final, Portugal teve a chance de ampliar. Depois de Cristiano Ronaldo ser derrubado na área, o árbitro não marca pênalti, mas o assistente de vídeo alerta Enrique Cáceres, que volta atrás e assinala a infração. Cristiano Ronaldo cobra e o goleiro iraniano defende. Pela primeira vez em Copas, o craque português desperdiçou uma penalidade.



Cristiano Ronaldo ainda poderia ter sido expulso depois de cometer falta em Pouraliganji. O árbitro consultou o vídeo, mas deu apenas amarelo para a estrela de Portugal.



No final da partida, Cédric desviou a bola com o braço no cabeceio de Sardar dentro da área, mas o árbitro só marcou a penalidade após consultar o vídeo. Ansarifard bateu e empatou a partida, mas não conseguiu a classificação.