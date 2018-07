Árbitro da final da Champions apita Brasil x Bélgica

Sérvio Milorad Mazic atuou em duas partidas nesta Copa: México 2 x 1 Coreia do Sul e Senegal 0 x 1 Colômbia

O árbitro da Sérvia, Milorad Mazic, será o árbitro da partida entre Brasil x Bélgica pela quartas de final da Copa do Mundo, que será disputada nesta sexta-feira (6), às 15h, em Kazan. O duelo vale vaga na semifinal do Mundial.



Na Rússia-2018, Mazic apitou as vitórias do México sobre a Coreia do Sul por 2 a 1 e da Colômbia sobre Senegal por 1 a 0. No segundo jogo chegou a marcar uma penalidade para a seleção africana, mas depois consultou o assistente de video e voltou atrás. Nas duas partidas deu seis cartões amarelos.



Neste ano, ele também apitou a final da Champions League entre Real Madrid e Livepool, que terminou com vitória espanhola por 3 a 1. E em 2017 foi o árbitro da final da Copa das Confederação entre Alemanha e Chile, na Rússia.



No jogo entre Brasil e Bélgica, Mazic terá como auxiliares Milovan Ristic e Dali Djurdjevic, ambos da Sérvia.



Brasileiro nas quartas

Sandro Meira Ricci será o árbitro da partida entre Croácia e Rússia, também pelas quartas de final da Copa. O brasileiro terá a responsabilidade de apitar um jogo dos donos da casa. Antes, Ricci apitou a vitória da Croácia sobre a Nigéria por 2 a 0 e a o empate entre França e Dinamarca por 0 a 0. Em nenhuma da duas partida comprometeu.