Arbitragem da FIFA: 'Não é possível acertar tudo, mas estamos próximos'

Instruímos os árbitros para serem mais rigorosos sobre a recuperação do tempo, inclusive da comemoração de gols. E vale lembrar que os acréscimos em 2014 contavam as pausas de 3 minutos para hidratação" contou Collina.



O italiano também faz uma comparação com as últimas duas edições do Mundial e nota uma alta no número de pênaltis marcados, " uero destacar que 50% da diferença para 2014 cabe a decisões tomadas pelo árbitro no campo e 50% são com o apoio do VAR, graças a um controle mais preciso do que acontece dentro da área".



" Fico feliz em dizer que todos os cartões vermelhos foram em situações de jogo: evitar situação de gol ou segundo amarelo. O respeito pelo adversário tem sido bom" conta o italiano. O número de cartões amarelos nesta primeira fase da competição foi acima da média, enquanto o de vermelhos, abaixo.



A equipe encontra-se satisfeita com o uso do VAR até então, "d e todos os 335 lances na jurisdição do VAR, o acerto total foi de 99,3%" comenta Collina, usando um slide que mostra que 14 decisões foram mudadas por conta do uso do vídeo na competição. "Não é possível acertar tudo, mas estamos próximos", completa.



Mostrando lances específicos que foram necessários a revisão do VAR, Collina diz: " Quando o árbitro vai à beira do campo, o tempo médio é de 80 segundos para revisão. Quando não é necessário, é bem menor, como vocês já perceberam. O tempo é sempre o necessário para chegar à decisão correta, mesmo se custar alguns segundos a mais".



Um exemplo usado por ele foi o lance entre Senegal e Colômbia entre Mané, que caiu após um choque de Davinson Sánchez. O momento foi de dúvida, e o pênalti foi desmarcado após o árbitro consultar o VAR, " Era compreensível pela posição do árbitro marcar o pênalti. O VAR avisa que ele tocou a bola primeiro, depois de ver por vários ângulos e indica ao árbitro" esclareceu.



" O árbitro está acostumado a ser o chefe absoluto. Pedimos a eles que aceitem as orientações dos colegas. Não é fácil, para quem está acostumado a fazer de um jeito há muitos anos, mudar" agradece Collina pela colaboração do restante da equipe de árbitros.



Outro lance mostrado pelo italiano é o lance entre Islândia e Nigéria, cujo pênalti de Ebuehi sobre Finnbogason foi marcado com a ajuda do VAR. "Naquele ponto da área a visão do árbitro é difícil", diz, explicando que foi o recurso de vídeo que identificou que o atacante tocou na bola, porém o defensor atingiu sua perna dentro da área.



Collina mostrou o lance de impedimento entre Coreia do Sul e Alemanha, "n a velocidade normal era difícil identificar que a bola veio de um jogador da Alemanha. Vocês já perceberam que em alguns momentos o assistente demora para levantar a bandeira. É uma instrução nossa para que não interrompam o lance", explicou.



Finalmente, o vídeo mostra o lance polêmico de Suíça e Brasil, durante a cobrança de escanteio, que originou no gol da equipe adversária. " Foi pedido o áudio do VAR, e sentimos que durante a competição não valia a pena. Agora, em um momento mais neutro, decidimos mostrar agora o que aconteceu naquele momento. Busacca e eu lembramos que as decisões podiam ser interpretativas" conta Collina. No momento do gol da Suíça, repetido algumas vezes na televisão durante a coletiva, o italiano comenta " Contato por si só não significa falta. Em outros esportes pode ser. Não no futebol. (No momento do gol suíço) não há uma reação imediata".



Ainda sobre o jogo de estreia do Brasil, Collina completa: "o s árbitros falam entre si que há um contato leve. Os jogadores só reclamam após o lance no telão em câmera lenta" esclarece, "houve checagem, houve avaliação, houve comunicação, e não foi marcada falta porque não houve a percepção de que havia erro claro".



Um dos jornalistas presentes na coletiva pergunta as ofensas de Neymar ao árbitro, na partida contra a Costa Rica. "Não sentimos nenhuma pressão por reclamações. Os árbitros fazem o melhor trabalho possível. Contra a Costa Rica foi retirado um pênalti do Brasil", responde. "Sobre outras situações, tudo que o árbitro não decidiu em campo passa a caber ao comitê disciplinar, não mais ao de arbitragem", refere-se o italiano às ofensas do jogador brasileiro.



Sobre a possibilidade de divulgar a comunicação do recurso, Collina garante que vai ser pensada e avaliada para o futuro. "É impossível tudo ser perfeito. Algumas coisas precisam ser afinadas durante a competição".



"Quando analisamos situações de pênalti entre árbitros, você acha que é unanimidade? Imagine agora se não tivéssemos o vídeo, quantos lances a mais estariam sendo discutidos após 48 jogos. É possível que alguma interpretação tenha sido errada. Mas nenhum escândalo" fala o árbitro suíço Busacca na coletiva.



Collina rebate a imprensa: " É interessante que vocês se interessem pelos 0,7% de erro e não pelos 99,3% de acerto. É um número aceitável após 48 jogos. Não é relevante que eu diga quais são".



"O VAR não decide, ele recomenda a revisão. O árbitro toma a decisão final. Há uma diferença entre decisão subjetiva e factual. Na decisão subjetiva ele está no centro do processo sempre" fala Rosetti, pela primeira vez na coletiva.



" Tomei algumas decisões em que você só pode rezar para estar certo. Já tive de decidir simplesmente sem ver. Assumi muitos riscos, já acertei na sorte. O que queremos dar ao árbitro hoje é a maior possibilidade de acertar. É impossível ver tudo no campo. Por isso o VAR" justifica Busacca. "Se o árbitro não viu uma situação de possível expulsão, ele não pôde avaliar no momento. Como já dissemos, o VAR não decide, o VAR ajuda. Quando o árbitro foi alertado e viu, ele tem o direito de avaliar por si só se era amarelo ou vermelho, dentro do protocolo".



"Vemos pelo número de faltas nessa Copa e pelos números nas ligas com VAR que o vídeo é uma ótima ferramenta de prevenção no comportamento dos jogadores" finaliza o árbitro suíço, no tempo adicional da coletiva.



Este é o primeiro torneio Mundial que utiliza o recurso, que continuará funcionando durante mata-mata da edição 2018 da Copa do Mundo. As oitavas de final começam no sábado (30), entre França e Argentina, às 11h (horário de Brasília) na Arena Kazan.

Esta edição teve mais tempo de acréscimo nas partidas também, segundo a equipe. "