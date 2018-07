Apresentado no Corinthians, Douglas se compara a Paulinho

Clube paulista pagou R$ 4,6 milhões ao Fluminense por 63% dos direitos do volante

Após ter sua contratação anunciada pelo Corinthians na última quinta-feira, o volante Douglas foi apresentado nesta sexta (20) no CT Joaquim Grava. Ao ser perguntado em quem se espelha na posição, o o jogador citou um ex-alvinegro como principal inspiração.



"Éssa é fácil. Paulinho, que jogava aqui no Corinthians, desde a base do Fluminense me espelhei nele. Meu estilo de jogo é de passe bom, chego próximo da área pra finalizar. Acho que me encaixo bem no estilo de jogo do clube. Vou tentar buscar meu espaço aos poucos. O Corinthians tem um time pronto e com o tempo vou procurar me entrosar", revelou Douglas, se referindo ao volante campeão mundial em 2012 e que disputou as duas últimas duas Copa do Mundo pela Seleção Brasileira.



Recentemente, o jogador sofreu com dores nas articulações, em virtude de uma artrite reativa. Tendo disputado apenas 15 jogos neste ano por conta de problemas físicos, o jogador afirmou estar completamente curado.



"Eu não deixei essa problema que eu tive ganhar de mim. Hoje eu estou curado, estou 200% e vou dar o melhor dentro de campo. Graças a Deus, estou bem fisicamente", garantiu o volante.



O nome de Douglas foi divulgado no BID (Boletim Infromativo Diário) da CBF já nesta sexta-feira, dando ao jogador condição de poder estrear pelo Corinthians no clássico deste sábado, contra o São Paulo, no Morumbi, caso o técnico Osmar Loss já queira contar com ele. O volante, que vinha treinando normalmente no time do Fluminense durante a parada para a Copa do Mundo, afirmou estar em plenas condições físicas para atuar.



"Se tivesse jogo hoje, eu ia querer estar dentro de campo. Estou preparado", disse o volante.



O alvinegro pagou R$ 4,6 milhões ao Flu pelos 63% dos direitos que o tricolor tinha do jogador. O Corinthians comprou 100% dos direitos de Douglas, mas o valor total da negociação não foi revelado.