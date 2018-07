Apresentado, Cuca demonstra confiança e mira G6

Após passagem ruim pelo Palmeiras, o técnico passou o primeiro semestre sem assumir nenhum clube. "Dei uma descansada depois de sair do Palmeiras. Eu precisava. Hoje me encontro plenamente disposto a executar um bom trabalho de todos, com muita confiança. Apesar de o Santos estar na zona de rebaixamento, tem 10 pontos a menos que o sexto colocado", explicou Cuca.



Incomodado com a falta de ofensividade no trabalho de Jair Ventura, o Santos pretende retomar o 'DNA ofensivo do clube' com Cuca. "Quando vinha jogar aqui tinha uma dificuldade enorme. E muitos que faziam isso permanecem no elenco. Não é de uma hora para outra que chega e desenvolve tudo. Vamos resgatar a confiança deles", declarou o treinador.









O novo treinador do Santos, Cuca, foi apresentado nesta terça-feira (31) no CT Rei Pelé e já estará na beira do campo na próxima quarta-feira, no duelo contra o Cruzeiro, em casa, pelas quartas de final da Copa do Brasil.Com discurso positivo, o técnico rechaçou a briga contra o rebaixamento e disse que o objetivo do time na Vila Belmiro no Campeonato Brasileiro será buscar uma vaga para a Libertadores. "Não quero passar pelo Santos como um treinador que não deixou o Santos cair. Isso não é título nenhum. Quero marcar meu nome aqui. Vou dar o meu máximo para tirar o melhor deles", comentou Cuca."Dá para brigar por grandes coisas (...) o grupo do Santos é bom. Tem ajustes a se fazer, equilíbrios a se fazer, mas temos de explorar o potencial deles", declarou o novo comandante santista. "Hoje para mim (a zona de rebaixamento) não é um bicho de sete cabeças. O Santos tem uma equipe jovem. Vamos brigar por coisas grandes no campeonato", completou.