Barbieri diz não ter expectativa de ser efetivado

Em primeira partida após demissão de Carpegiani, time comandado por Maurício Barbieri vence amistoso contra Atlético-GO por 3 a 1

Na tarde do último sábado (7), o Flamengo venceu o Atlético-GO no Estádio Olímpico de Goiânia por 3 a 1, com dois gols de Diego e um de Henrique Dourado. Enquanto espera por respostas de outros treinadores, o clube confia no trabalho do interino Maurício Barbieri para preparar a equipe para a estreia no Brasileirão e a sequência da Copa Libertadores. Mesmo após a vitória no amistoso, o treinador não espera ser efetivado no comando do rubro-negro.



"Não estou trabalhando com essa expectativa [de ser efetivado]. O importante é fazer a equipe evoluir. A gente conseguiu pressionar em cima, roubar bolas, ser compactos, usar os espaços de campo. Fico satisfeito", afirmou Barbieri em entrevista coletiva após a vitória em Goiânia.



Contratado no começo do ano para ser auxiliar-técnico da comissão permanente do clube, Barbieri comemorou a oportunidade de trabalhar no Flamengo e falou sobre a nova safra de treinadores que está aparecendo no futebol brasileiro.



"Acho que é uma experiência positiva. Trabalhar no Flamengo é um desafio diário. Sempre aprendendo. Fico feliz que esteja surgindo uma nova safra. Experiência e juventude é uma troca saudável", analisou o interino.



Procura por treinadores



Atual campeão da Libertadores com o Grêmio, Renato Gaúcho é o sonho da diretoria para assumir o comando da equipe. O treinador espera o desfecho do Campeonato Gaúcho, neste domingo, para decidir seu futuro. De acordo a Band e o Extra, dirigentes do Flamengo também chegaram a fazer uma reunião com Abel Braga, técnico do Fluminense, que rejeitou a ofert do rubro-negro. Cuca também é um nome cotado internamente no clube.



Apesar da procura por treinadores mais experientes, o Fla também trabalha com a possibilidade de efetivar Maurício Barbieri no comando da equipe, da mesma forma que fez com Zé Ricardo em 2016.