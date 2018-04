Após tropeço do Flamengo, muros da Gávea amanhecem pichados

Após o empate com o Santa Fé em 1 a 1, pela Libertadores, na última quarta (18), no Maracanã, os muros da Gávea amanheceram pichados. Houve críticas à diretoria e a alguns jogadores, como o meia Diego e o volante Willian Arão.Os vândalos pediam as saídas dos meias e do atual presidente do clube, Eduardo Bandeira de Mello, além de escreverem mensagens como "time sem sangue", "não somos empresa" e "queremos raça".Após o tropeço no Maracanã, o Flamengo segue liderando o grupo 4 da Libertadores, com cinco pontos, mas pode ser alcançado ou até mesmo ultrapassado pelo River Plate, que joga fora de casa nesta quinta (19) com o Emelec. Nas próximas três rodadas, o Rubro-Negro tem duas partidas como visitante e uma em casa, desta vez, com a presença da torcida, já que a punição da Conmebol foi cumprida no empate da última quarta.