Após título, Manchester City inicia busca por recordes

Campeões podem superar número de pontos conquistados, vitórias e gols

O Manchester City, que no domingo conquistou o Campeonato Inglês após derrota do Manchester United para o lanterna West Bromwich, tem pela frente uma série de recordes a serem batidos para referendar a condição de melhor time da competição.

A 35ª rodada vai ser atípica e se espalhar durante a semana, iniciando-se nesta terça-feira (17) com Brighton x Tottenham e terminando na próxima segunda-feira (23) com Everton x Newcastle. No final de semana, as semifinais da Copa da Inglaterra entre Manchester United x Tottenham e Chelsea x Southampton serão disputadas.

Os Citizens, que no sábado venceram o Tottenham por 3 a 1, conquistaram o 3º título do Inglês nos últimos seis anos. Foi o título garantido com maior antecedência desde a conquista do Manchester United em 2001.

Com cinco jogos a disputar e 87 pontos na classificação, o City está a apenas oito de igualar o Chelsea, que marcou 95 em 2005. Com 28 vitórias, os Citizens também têm condições de superar as 30 dos Blues na temporada passada.

O time de Londres ostenta também o recorde de gols (103 na temporada 2009-2010), mas corre perigo contra o ataque avassalador do City que já soma 93.