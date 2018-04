Após título do Estadual, Náutico busca contratações

Entre os nomes que estão na mira do time alvirrubro, estão dois atletas que já passaram pelo tricolor

Após a conquista do título do Campeonato Pernambucano, quebrando um jejum de 13 anos, o Náutico já começa a voltar suas atenções para a disputa que é rida como prioridade deste ano: o Campeonato Brasileiro da Série C. O primeiro jogo será no domingo (15), contra o Santa Cruz, na Arena de Pernambuco. Para lutar pelo acesso, o Timbu está buscando reforços para o torneio e tudo indica que os primeiros são ex-tricolores e chegam ao Timbu ainda nesta semana.



Trata-se do lateral-esquerdo Tiago Costa e do atacante Lelê. O primeiro tem 30 anos e tem duas passagens pelo Santa Cruz: entre 2012 e 2014, e de 2015 a 2017. Depois de ser rebaixado para a Série C com o Santa Cruz no ano passado, o jogador foi para o Grêmio Novorizontino, onde fez apenas uma partida pelo Campeonato Paulista.



Já Lelê tem 28 anos e jogou pelo Tricolor entre 2015 e 2016. No ano passado ele atuou no acesso do Ceará à Série A - fazendo 28 partidas e marcando dois gols. Este ano começou a temporada no Botafogo-SP, onde atuou em quatro jogos.