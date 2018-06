Após susto, Alemanha vai ao ataque por vaga nas oitavas

Após sobreviver na Copa com um gol no último minuto contra a Suécia, a Alemanha enfrenta a Coreia do Sul, às 11h desta quarta-feira, em Kazan, para conquistar sua classificação às oitavas de final. É importante para a atual campeã mundial conseguir uma vitória folgada, já que o saldo de gols pode ser fundamental na definição da chave.



O grupo F é um dos mais equilibrados do Mundial. O México, que venceu seus dois primeiros jogos, garante o primeiro lugar da chave se empatar com a Suécia, também às 11h desta quarta-feira, em Ekaterimburgo. Porém, até os mexicanos podem ser eliminados se perderem para os suecos por dois gols de diferença, e a Alemanha vencer.

Dependendo da combinação de resultados, pode haver empate triplo, entre Alemanha, México e Suécia. A definição dos classificados pode vir até do número de cartões recebidos por cada time. O rival do Brasil em uma provável oitavas de final vai sair desse grupo.

Os alemães jogam para evitar um vexame histórico. Após o título convincente na Copa de 2014, com direito à vitória por 7 a 1 contra o Brasil, no Mineirão, a seleção alemã chegou à Rússia como uma das favoritas, apesar de não apresentar o mesmo futebol de quatro anos atrás.

A seleção de Joachim Löw estreou com derrota para o México, mas se recuperou com a vitória de virada contra a Suécia. A Alemanha correu risco até de ser eliminada no segundo jogo da Copa e repetir o fracasso dos últimos campeões europeus. França (campeã em 1998), Itália (campeã em 2006) e Espanha (campeã em 2010) foram eliminadas ainda na primeira fase do Mundial seguinte ao seus títulos.