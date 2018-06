Após lesão, costa-riquenho Matarrita é substituído por Gutiérrez

Esta é a primeira lesão registrada pela seleção costa-riquenha desde que o treinador revelou a lista de jogadores convocados.



Lista de convocados da Costa Rica:



Goleiros: Keylor Navas (Real Madrid/Esp), Leonel Moreira (Herediano) e Patrick Pemberton (Alajuelense).



Zagueiros: Cristian Gamboa (Celtic/Esc), Ian Smith (Norrkoping/Sue), Kenner Gutiérrez (Alajuelense), Bryan Oviedo (Sunderland/Ing), Óscar Duarte (Espanyol/Esp), Giancarlo González (Bolonha/Ita), Francisco Calvo (Minnesota United/EUA), Kendall Waston (Vancouver Whitecaps/Can) e Johnny Acosta (Rionegro Águilas/Col).



Meio-campo: David Guzmán (Portland Timbers/EUA), Yeltsin Tejeda (Lausana/Sui), Celso Borges (Deportivo/Esp), Randall Azofeifa (Herediano), Rodney Wallace (New York City/EUA), Bryan Ruiz (Sporting/Por) e Christian Bolaños (Saprissa).



Atacantes: Daniel Colindres (Saprissa), Johan Venegas (Saprissa), Joel Campbell (Betis/Esp) e Marco Ureña (Los Angeles FC/EUA).

O zagueiro Ronald Matarrita não poderá jogar na Copa do Mundo 2018, na Rússia, devido a uma lesão muscular. Para substituí-lo na seleção da Costa Rica, foi chamado Kenner Gutiérrez, anunciou esta sexta-feira (15) a Federação Costa-Riquenha de Futebol.Segundo o relatório médico oficial, o jogador do New York City, uma das principais esquipes de futebol nos EUA, sofreu "uma lesão grave num isquiotibial direito, onde teve um problema anterior", explicou a federação em um comunicado de imprensa.O período de recuperação estimado para a lesão de Matarrita, de 23 anos, é de duas semanas. Por isso, o técnico, Óscar Ramírez, decidiu substituir o atleta por Kenner Gutierrez, do Alajuelense, clube do principal escalão de futebol costa-riquenho, que deverá viajar para a Rússia nas próximas horas.