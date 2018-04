Após imbróglio, Corinthians altera data de treino aberto

O treino do Palmeiras segue marcado para às 10h do próximo sábado (6), no Allianz Parque. No dia seguinte, às 16h, no mesmo estádio, os rivais entrarão em campo para decidir o título paulista. Na partida de ida, em Itaquera, o time alviverde venceu por 1 a 0 e tem a vantagem do empate em casa para faturar o título.

















Após solicitação do Ministério Público de São Paulo, o Corinthians anunciou a mudança do treino aberto que realizará antes da decisão do Campeonato Paulista contra o Palmeiras, do sábado (7), às 10h, para a sexta-feira (6), às 20h, na Arena de Itaquera.A alteração foi acordada na manhã desta quinta-feira (5), pelos diretores do clube, na tentativa de evitar problemas com o MP, que poderia entrar na Justiça para evitar a realização do evento no sábado.O imbróglio se deu porque ambos os finalistas do torneio estadual marcaram treinos abertos para a torcida em seus respectivos estádios no dia. A Polícia Militar, alegando não conseguir realizar a segurança dos eventos simultaneamente e temendo confronto entre torcedores, notificou o MP, que chegou a solicitar que um dos clubes alterasse a data.