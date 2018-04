Após goleada, técnico do Náutico pede desculpas à torcida

Após goleada sofrida pelo Náutico, o técnico alvirrubro Roberto Fernandes pediu desculpas ao torcedor do clube. Insatisfeito com a postura apresentada pela equipe no 4 a 0 sofrido para o Botafogo-PB, no sábado (21), o treinador falou em "vergonha" e fez ponderações importantes a respeito do time. Para Fernandes, faltou "malandragem" da equipe pernambucana.





O Náutico volta entrar em campo no próximo domingo (29), fora de casa, contra o Atlético-AC. O Timbu vai com a necessidade de conquistar sua primeira vitória nesta Série C, para não se distanciar tanto das primeiras colocações da tabela.

"O ruim não é só perder o jogo. É perder o jogo com um placar desses e o adversário ter feito mais falta que você no jogo. Tivemos umas quatro, cinco faltas de carrinho por trás do Botafogo e o meio de campo deles jogando à vontade. Em primeiro lugar, quero pedir desculpa ao torcedor. O resultado é uma vergonha para o clube, para mim, para o torcedor".Para Roberto Fernandes, o Náutico precisa aprender com urgência a jogar uma competição como a Série C. Ele aproveitou o exemplo da equipe paraibana para que o Timbu tome exemplos. "O Botafogo colocou muita malandragem em campo. Tem que aprender a jogar a Série C. É uma divisão que tem suas particularidades", comenta.