Após eliminação, Tebas diz que demissão de Lopetegui foi precipitada

'O lógico era que um treinador que não perdeu em 20 partidas continuasse', declarou o presidente da Liga Espanhola de Futebol

O presidente da Liga espanhola de futebol, Javier Tebas, afirmou nesta segunda-feira (2) que a demissão de Julen Lopetegui do cargo de técnico de Espanha foi "precipitada, porque as decisões não devem ser tomadas de cabeça quente".



"O lógico era que um treinador que não perdeu em 20 partidas continuasse", disse o espanhol, durante a apresentação dos clubes que subiram de divisão em Espanha.



O presidente do organismo explicou que "não gostou da forma como procederam as negociações", acrescentando que, com Lopetegui no cargo, não se falaria tanto da eliminação da seleção.



"É um fracasso cair nas oitavas de final, porque não estivemos ao nível do esperado", comentou o dirigente, referindo-se à eliminação da Espanha nas oitavas do Mundial 2018, diante da anfitriã Rússia (4 a 3 nas cobranças de pênalti, após o empate de 1 a 1 nas prorrogações).



Tebas garantiu não saber nada sobre a situação do comando técnico da seleção espanhola, mas afirmou que "existem muitos bons treinadores no país" e que a direção vai acertar na escolha.



"A única coisa que peço é que as próximas decisões da Real Federação Espanhola de futebol tenham clarividência e não sejam tomadas em momentos difíceis", acrescentou.



Julen Lopetegui, ex-treinador do FC Porto, foi despedido a dois dias do primeiro jogo da Espanha na Copa do Mundo da Rússia, dinte de Portugal, depois de ter assinado pelo Real Madrid, tendo sido substituído pelo ex-jogador Fernando Hierro.



O presidente de La Liga falou ainda sobre a possível saída do português Cristiano Ronaldo do Real Madrid, garantindo que isso "não seria uma boa notícia, porque Ronaldo é um dos melhores jogadores do mundo, juntamente com Leo Messi".



Huesca, Rayo Vallecano e Valladolid foram os clubes promovidos ao primeiro escalão em Espanha, enquanto Maiorca, Rayo Majadahonda, Elche e Extremadura subiram ao segundo.