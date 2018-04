Após dois meses, Valentim faz balanço positivo do Botafogo

Relacionado Botafogo e Palmeiras empatam no Nilton Santos

Gostei muito do jogo contra o Flamengo que perdemos por 1 a 0. Gostei também do 3 a 2 contra o Vasco, o jogo da decisão e essa nossa estreia contra o Palmeiras no Brasileiro", contou Alberto Valentim.



Confira trechos da entrevista coletiva do técnico nesta sexta-feira:



Melhor momento na carreira?

" Acredito que sim, coroou com título. Ano passado vivi um bom momento no Palmeiras, encerramos o ano no segundo lugar. Mas acredito que hoje é o melhor momento, não só meu, mas nosso. Time, diretoria e de todo mundo que nos apoia no dia a dia."



Conversa na chegada ao Botafogo

" O que eu tinha pedido foi para que trabalhássemos forte para acelerar o processo do que eu queria, uma vitória logo na estreia. Fomos melhorando aos poucos e com as vitórias a confiança vem. Falei aqui e pedi para que tomassem cuidado com isso quando perdemos a Taça Rio, não queria ganhar apenas isso e sim o Campeonato. Precisávamos passar pelo Flamengo, um concorrente importante e uma oportunidade para revertermos aquele primeiro turno. E foi o que aconteceu. A estreia no Brasileiro foi boa, a vitória não veio, mas batemos de frente com uma grande equipe. Perdemos jogadores nas finais do Carioca e também para a estreia e mesmo assim o Botafogo manteve uma boa qualidade."



Botafogo como azarão

" Até falei no jogo contra o Vasco que não queria jogar a responsabilidade para eles, seria até uma covardia da nossa parte. Mesmo que a maioria achasse que o Vasco seria campeão, eu mesmo falei que estava bem equilibrado. No Brasileiro nós vamos pensar jogo a jogo, de verdade são trinta e oito finais. Espero que possamos ir bem a cada jogo."







Dentre os principais jogos pelo alvinegro, o treinador destaca uma vingança. A partida que marcou a saída de Felipe Conceição do comando do clube foi a derrota para o Flamengo por 3 a 1 na semifinal da Taça Guanabara, a qual terminou em polêmica por causa da comemoração "chororô" de Vinícius Jr., provocando o alvinegro. Na semifinal do Estadual, a equipe de Valentim deu o troco, vencendo por 1 a 0 e garantindo a classificação para a decisão do Carioca.