Após demissão de Marcos Paquetá, Botafogo busca Zé Ricardo

uxiliar da comissão técnica, Bruno Lazaroni, que deve estar à frente da equipe no sábado (4), às 16h, contra o Santos, estádio no Nilton Santos, pelo Campeonato Brasileiro.



Em nota oficial, Paquetá pediu "desculpas ao torcedor botafoguense,

O treinador ainda agradeceu "a confiança da diretoria, dos funcionários e do elenco" e se disse "triste por sair sem as metas alcançadas" mas com a certeza de que, mesmo com as limitações momentâneas do clube, tentou "contribuir da melhor forma".





Zé Ricardo surge novamente como o principal nome cotado para o cargo de treinador do alvinegro principalmente pela proximidade com Anderson Barros, gerente de futebol. Após a saída de Alberto Valentim, há pouco mais de um mês, o Botafogo já havia tentado a contratação do técnico, mas não houve acordo na ocasião.





Em janeiro, outro técnico também acabou demitido após pouco mais de um mês de trabalho no Botafogo: Felipe Conceição, ex-atacante do clube. Em sete jogos, v enceu duas, empatou três e perdeu outras duas. Mas as duas que perdeu, na mesma semana, foram decisivas e marcaram eliminações na Copa do Brasil, ainda na primeira fase, contra a Aparecidense; e na semifinal da Taça Guanabara, contra o Flamengo.



pelo planejamento não ter acontecido como gostaríamos". Ao desempenho ruim ele atribuiu fatores como perda de jogadores importantes e sequência de jogos com pouco tempo para adequar a equipe à sua filosofia de trabalho. Citou também o momento financeiro do clube, sem dar detalhes.