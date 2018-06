Na Rússia, torcida brasileira vai à praia de cobertor

Depois dos confortáveis 30ºC da cidade sulista de Rostov do Don, onde a Seleção Brasileira jogou no último domingo (17), os brasileiros que estão na rota de Neymar e companhia não devem se sentir tão confortáveis assim com o clima de São Petersburgo, próxima parada da equipe, com jogo marcado para sexta (22). Uma onda de frio invadiu a cidade e fez os termômetros caírem, com a mínima de 12ºC nesta quarta (20). Até sexta, o frio deve aumentar ainda mais e está previsto chuva no dia da partida – o que deve piorar a situação.

Enquanto, em Rostov, os brasileiros eram vistos de bermuda e pandeiro na mão, fazendo farra na orla do Rio Don, em São Petersburgo as bandeiras verdes e amarelas têm servido de cobertor para se proteger contra o vento, que faz a sensação térmica cair principalmente nos arredores dos canais do centro histórico.





Apesar disso, para a lógica dos russos, a temperatura segue amena – é tudo uma questão de perspectiva, afinal. No inverno, em São Petersburgo, chega a bater - 20ºC, o que faz a superfície do Rio Neva congelar. Por isso, nesta quarta (20), era possível ver alguns locais aproveitando o dia de sol em parques e numa "praia" artificial.

O local, com direito até a areia de verdade, cadeiras de praia e guarda-sol, fica localizado na ilha Nova Holanda e pode ser visitado por brasileiros – que, convenhamos, com certeza já viram praias melhores. O ponto, porém, é no mínimo curioso. Tem capacidade para apenas 40 pessoas e não permite levar alimentos ou bebidas. Além das cadeiras de praia para descanso, há também boias em formato de flamingos que enfeitam o canal – que, de tão gelado, não eram usadas nem pelos russos e serviam mesmo só para tirar fotos interessantes para movimentar as redes sociais.