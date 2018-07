Após bom jogo contra o México, Willian espera manter o rendimento

Atacante da Seleção também foi bastante perguntado sobre o duelo contra companheiros de equipe nas quartas de final da Copa do Mundo

A boa atuação de Willian foi fundamental para a Seleção Brasileira na vitória sobre o México por 2 a 0 na última segunda-feira (2), que garantiu a classificação às quartas de final da Copa do Mundo. Diante da Bélgica, o jogador pretende manter o bom nível apresentado nas oitavas de final.



"Fiquei muito feliz com a minha atuação, mas muito mais feliz com a vitória e a classificação. Quando você faz uma partida como essa você tem mais confiança. Espero que eu possa repetir ou até jogar melhor. O pensamento é de manter esse nível de concentração para os próximos jogos", disse o jogador.



Atleta do Chelsea, Willian terá pela frente alguns nomes conhecidos, já que 11 dos 23 convocados pela Bélgica atuam no futebol inglês. Dentre eles, o meia Eden Hazard, companheiro do brasileiro na equipe londrina. O atacante da Seleção Brasileira foi bastante perguntado ne entrevista coletiva desta quarta-feira sobre o principal nome da equipe belga.



"Meu relacionamento com o Hazard é muito bom. Pela primeira vez em cinco anos de Chelsea eu vou jogar contra ele. Eu vou defender o meu lado, ele o dele e espero que eu possa me dar melhor. Ele é um dos melhores jogadores do mundo. Mas agora ele eu estou no Brasil e vou fazer de tudo para vencer esse jogo. Eu quero vencer e no final vamos continuar sendo amigos", afirmou Willian.



Outro companheiro de Chelsea do brasileiro é o goleiro Thibaut Courtois, considerado um dos melhores goleiros do mundo.



"Eu acho que é difícil jogar contra ele, porque ele é muito bom. Ele é alto e nesse momento precisamos fazer algo especial para marcar nele. Temos bons goleiros aqui que têm a mesma qualidade dele. Temos muitos goleiros com muita qualidade", disse Willian ao ser perguntado se o belga é o melhor goleiro deste Mundial.



Brasil e Bélgica se enfrentam nesta sexta-feira (6), às 15h, em Kazan, pelas quartas de final da Copa do Mundo. O vencedor deste duelo enfrenta o vencedor do jogo entre Uruguai e França, que será disputado no mesmo dia, às 11h.



Confira as respostas de Willian na entrevista coletica desta quarta-feira (4):



Grande teste da Seleção Brasileira?

"A gente já teve vários testes. Na Copa do Mundo não tem jogo fácil, todo adversário é complicado. Independente do adversário, a gente tem que manter nossa maneira de jogo, marcar forte e é isso que a gente vai levar contra a Bélgica."



Qualidade da seleção belga

"São vários jogadores que jogam na Premier League. São grandes jogadores, Hazard é o principal jogador deles. Courtois é um baita goleiro, difícil achar um ponto fraco. É um goleiro que sai bastante do gol por ser muito alto."



Jogo vai ser mais fácil para os meias?

"Não tem jogo fácil em Copa do Mundo. Vai ser mais um adversário difícil. Da mesma forma que estudamos a equipe deles, eles também estão estudando nossa maneira de jogar."



Cansaço

"É um cansaço normal por causa dos jogos, como as outras equipes também. A gente precisa de um ou dois dias para recuperar melhor."



Melhora no segundo tempo contra o México

"Eu venho evoluindo desde o primeiro jogo. Foi circunstância da partida, que em outros jhogos isso não tinha acontecido. Nós temos uma ideia de jogo, a gente respeita bastante as orientações que a comissão passa para a gente."



Sochi

"Gostei muito da cidade, me surpreendeu bastante. Bem agradável, tempo muito bom. A infraestrutura que tem aqui surpreendeu bastante a gente e nós gostamos muito."



Evolução do Neymar

"Todos nóss sabemos da qualidade dele e o quanto ele é importante para a seleção. Ele vem jogando melhor jogo a jogo. Nosso pensamento é continuar evoluindo até a final. É um jogador que tem muita qualidade e que pode decidir uma partida a qualquer momento."



Relação com Hazard e atuação contra o México

O que muda com Fernandinho e sem Casemiro?

"São dois jogadores parecidos, que marcam forte e sabem jogar bem com a bola. O Casemiro é importante para nós, mas nós temos jogadores para suprir a ausência com a mesma qualidade e o mesmo perfil."



Diferença em relação a 2014

"Hoje estou bem mais maduro, bem mais experiente do que na Copa passada. O time está mais consistente."



Vitória da Bélgica sobre o Japão

"São jogadores que têm muita qualidade. Praticamente todos jogam em clubes grandes, disputam ligas com muita disputa. Jogadores rodados apesar da idade. Uma vitória como a que eles estiveram, a confiança aumenta, ainda mais numa Copa do MUndo. A gente sabe o que tem que fazer e vamos continuar estudadno a equipe deles para neutralizar os pontos fortes e agredir os pontos fracos."



Courtois é o melhor goleiro da Copa?

Jesus e Firmino

"Jesus é um jogador importante para nós. Às vezes a gente escuta muito que o Jesus não está fazendo gol. Às vezes as pessoas não enxergam o quanto ele trabalha dentro de campo, marcando lá na frente, voltando para marcar, roubando bola dos volantes. O gol é importante, mas acredito que ele está bem com isso. O gole vem no momento certo. O importante é ele saber que tem a confiança dos jogadores e da comissão técnica."



Brasil tem algum temor em relação à seleção da Bélgica?

"Respeito sempre tem que existir. Nós respeitamos nossos adversários. Sabemos que tem grandes jogadores, mas independente do adversário temos que manter a mesma ideia de futebol."



Time joga em função de Neymar e Coutinho?

"Dentro da seleção temos muitos jogadores com qualidade e talento. Neymar e Coutinho são alguns. O esforço é de todos. A gente procura ajudar na hora de marcar e a nossa defesa na hora de construir procura nos ajudar para que a gente receba a bola com condições ali na frente."



Hazard é o jogador mais perigoso da Bélgica?

"Ele é um dos melhores jogadores do mundo. Mas agora ele eu estou no Brasil e vou fazer de tudo para vencer esse jogo. Eu quero vencer e no final vamos continuar sendo amigos."