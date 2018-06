Após assédio a adolescente russa em vídeo, argentino é expulso da Copa

Néstor Penovi, de 47 anos, está proibido de frequentar jogos e eventos relacionados ao Mundial

Em mais um ato machista, um torcedor argentino fez com que uma jovem russa repetisse palavras de baixo calão em um vídeo, aproveitando-se do desconhecimento da língua da jovem para expô-la ao constrangimento, assim como aconteceu com um grupo de brasileiros, cujo vídeo também está sendo divulgado por meio de redes sociais. O dono de uma concessionária de carros, Néstor Penovi, natural de Wilde, província de Buenos Aires, de 47 anos, no entanto, foi expulso de qualquer evento relacionado à Copa do Mundo. Após o episódio, o torcedor perdeu a sua Fan Id, identificação que permite o acesso aos jogos. Foi o que garantiu o diretor nacional de segurança em eventos de futebol da Argentina, Guillermo Madero. Ele classificou o comportamento de Penovi como "desonesto e indecente", e destacou que a maioria dos argentinos estão se comportando de maneira exemplar no país europeu.



Ele foi o primeiro torcedor a ser punido com o banimento das partidas da Copa do Mundo por atos sexistas. A Embaixada da Rússia na Argentina lamentou o ocorrido, declarando-se "profundamente indignada com o ato absurdo e obsceno" do homem e afirma que espera que lhe não falte "coragem para que ele apresente suas devidas desculpas publicamente". Nas redes sociais, vários torcedores aplaudem a punição a Penovi.



Os brasileiros que fizeram a mesma "brincadeira" com outra torcedora russa ainda podem ser denunciados e responder na Justiça da Rússia. Ao menos três deles já foram identificados - um é advogado pernambucano, outro é um engenheiro piauiense e outro um tenente da Polícia Militar em Santa Catarina. Em outro caso, uma companhia aérea demitiu um funcionário que cometeu o mesmo ato machista.