Após 19 anos, Corinthians e Palmeiras se enfrentam na final do Paulistão

31.03.2018 10:07

Ao contrário da última final, que acabou em briga, o clima hoje é de paz

Neste sábado, às 16h30, começa a grande final do Campeonato Paulista, no Itaquerão. Rivais históricos, Corinthians e Palmeiras não decidem o estadual há 19 anos. Na ocasião, a partida terminou com briga generalizada após o corintiano Edilson empatar o jogo aos 29 minutos da segunda etapa e provocar os alviverdes fazendo embaixadinhas no centro do campo.





Entretanto, neste ano o clima é de paz entre as equipes. Seus técnicos, o corintiano Fabio Carille e o palmeirense Roger Machado, cultivam uma ótima relação. Na última quinta-feira (29), eles atenderam a imprensa sentados lado a lado e saíram da Federação Paulista juntos, Carille deu uma carona para o palmeirense.





Ambas as equipes garantiram a vaga na final nos pênaltis. O Palmeiras venceu o Santos na última terça-feira (27), e o Corinthians bateu o São Paulo na quarta-feira (28).





Por chegar com melhor campanha à final (35 pontos), o Palmeiras tem a vantagem de decidir em casa. O jogo de volta será no domingo (8/4), no Allianz Parque, às 16h.