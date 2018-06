Após 11 dias de descanso, jogadores do Sport se reapresentam

Dos 32 atletas, apenas o lateral direito Felipe Rodrigues não compareceu à Ilha do Retiro, nesta segunda-feira

Após 11 dias de descanso, os atletas do Sport se reapresentaram, na tarde desta segunda-feira (25), na Ilha do Retiro. Dos 32 jogadores, apenas o lateral direito Felipe Rodrigues não compareceu à reapresentação. O atleta alegou problemas particulares para justificar a ausência, segundo a assessoria de imprensa do clube.



Além dos exames de praxe, os atletas tiveram seu peso e percentual de gordura monitorados pelo fisiologista Inaldo Freire. Com o gramado do campo principal passando por reformas, os jogadores deram algumas voltas no campo auxiliar da Ilha. Os atletas iniciaram a semana de preparação visando a partida contra o lanterna Ceará, dia 18 de julho, em Fortaleza.



Ao todo, serão 23 dias de treinos até a volta ao Campeonato Brasileiro. "Vamos intercalar a parte física com a técnica. Nesse primeiro momento, é importante recuperar os atletas para que eles possam suportar a carga que iremos programar de agora por diante", comentou o preparador físico Luis Fernando.