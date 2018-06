Apesar de eliminação, Sampaoli não fala em deixar a Argentina

Técnico foi bastante criticado por mudar demais a equipe durante a Copa do Mundo

A Copa do Mundo da Argentina foi bastante conturbada. Após a derrota para a Croácia por 3 a 0 na segunda rodada, surgiram boatos de motim dos jogadores contra o técnico Jorge Sampaoli. Sem empolgar, a seleção sul-americana foi eliminada neste sábado (30), após perder para a França por 4 a 3 nas oitavas de final.



Perguntado sobre sua permanência à frente da albiceleste a queda no Mundial, o treinador disse não pensar em deixar o comando a equipe, mas deixou as opções em aberto.



"Não penso em sair. Está tudo muito fresco para analisar. Sinto uma grande frustração. Vinha com uma grande esperança da Argentina poder ganhar. Isto me fortalece como treinador desde a aprendizagem", afirmou Sampaoli.



Em 16 jogos no comando da seleção argentina, o treinador jamais repetiu uma escalação. A expectativa era que a equipe que entrasse em campo contra a França fosse a mesma que venceu a Nigéria, garantindo a classificação ao mata-mata, mas Sampaoli surpreendeu, barrando Higuaín para a entrada de Pavón e colocando Messi de falso 9. O treinador, que assumiu a equipe em junho do ano passado, evitou colocar a culpa no pouco tempo de trabalho.



"Viemos de uma eliminatória difícil, com a Copa do Mundo muito perto. Mas não é um desculpa culpar o tempo. Pensamos que a Argentina chegaria mais longe, mas nos restou isso", afirmou o técnico.



Por fim, Sampaoli aproveitou para agradecer aos jogadores pelo empenho demonstrado dentro de campo.



"Existe um time que lutou até o final e resgato isso. Quero agradecer a todo o grupo por tentarem chegar ao topo. Lamentavelmente não aconteceu", agradeceu o técnico.