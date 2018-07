Apesar de derrota, Vasco é recebido com festa em Brasília

Cruz-maltino voou do Equador direto para a capital federal, onde enfrenta o Corinthians no próximo domingo (29)

Mesmo após a derrota para a LDU pela Copa Sul-Americana, o Vasco foi recebido com festa na manhã desta quinta-feira (26) no aeroporto em Brasília, onde enfrenta o Corinthians no próximo domingo, às 11h, pelo Campeonato Brasileiro.



"Nosso objetivo no Brasileirão está claro desde o início, queremos brigar lá em cima, então essa partida diante do Corinthians é fundamental. A recepção da torcida foi muito boa, nos motivou bastante, principalmente após uma derrota. Nossa torcida é muito grande e sabemos que ela sempre estará nos apoiando", disse o goleiro Martin Silva.



Para o duelo no estádio Mané Garrincha, Jorginho não poderá contar com Henrique, Thiago Galhardo e Giovanni Augusto, mas terá as voltas de Ramon, Breno, Yago Pikachu e Leandro Desábato. Com dois jogos a menos, o Vasco ocupa a 11ª posição na tabela.