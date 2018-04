Antigo presidente da CBF, Marco Del Nero é banido do futebol

Comitê de Ética da FIFA fez terceira revisão das sanções aplicadas; Del Nero é acusado de aceitar subornos de empresas esportivas

O antigo presidente da CBF (Confederação Brasileira de Futebol), Marco Polo Del Nero, foi nesta sexta-feira (27) banido para sempre do futebol, por decisão do Comitê de Ética da Fifa (Federação Internacional de Futebol).



Del Nero tinha sido suspenso por 90 dias, pelo mesmo Comitê, e posteriormente prolongado por mais 45 dias, sendo que desta vez a suspensão é vitalícia.



O dirigente, que está envolvido num processo judicial por corrupção e por violação das regras do organismo, terá ainda de pagar uma multa de um milhão de francos suíços (836.085 euros), anunciou a FIFA, em comunicado.



De acordo com a Comissão de Ética da FIFA, Del Nero violou artigos sobre a corrupção, oferecendo e aceitando presentes e benefícios, conflito de interesses, lealdade e regras gerais de conduta do Código de Ética da organização.



O brasileiro, de 77 anos, foi também considerado culpado por aceitar subornos de empresas de marketing esportivo, no valor de US$ 6 milhões, em troca de contratos de concessão de direitos televisivos para alguns jogos de futebol.