Antes de conquistar o penta, Brasil levou susto da Bélgica

#TBT do passe que dei pro @rivaldooficial fazer essa pintura que nos levou para as quartas de final de 2002 contra a Bélgica. E que amanhã seja vitória também! pic.twitter.com/FKcrFify0C — Ronaldinho Gaúcho (@10Ronaldinho) July 5, 2018

Eu tinha jogado poucos minutos contra a Costa Rica e perdi aquele frio na barriga de estrear na Copa do Mundo. Eu estava preparado para entrar, dar o meu melhor, mas não achava que naquele momento o Felipão me colocaria. O jogo estava desenhado para o meu estilo de jogo. Agradeço muito ao Luiz Felipe por ter acreditado em mim e me colocado", revelou o volante.



Dito e feito. Bastaram seis minutos em campo e o camisa 15 mostrou por que Felipão o escolheu. Arrancou pela direita, característica que carregaria pelo resto de sua carreira, levantou a cabeça e olhou para a área. Pelo meio, Ronaldo acompanhava sua corrida. Num passe milimétrico, a bola fez uma curva, fugindo dos zagueiros belgas e encontrou o pé esquerdo do camisa 9. Com um único toque, o artilheiro daquele Mundial colocou a bola por debaixo das pernas do goleiro e fez os brasileiros respirarem aliviados.



" Foi um dos dias mais emocionantes da minha carreira. Fui sorteado para o doping e estava muito eufórico de ter participado do jogo e ter dado o passe para o Ronaldo. Lembro bem que o Luiz Felipe veio me agradeceu e disse: 'Guri, você entrou muito bem'.Isso me motivou a ter mais confiança para poder dar sequência dentro da Seleção Brasileira", relembra Kléberson.



Com menos de um tempo em campo, o volante garantiu, ali, sua vaga no time titular nos três últimos jogos da Copa. Na final, o camisa 15 brilhou, controlando o meio de campo, acertando uma bola no travessão e dando o passe para o gol derradeiro da Seleção Brasileira, novamente marcado por Ronaldo.







E em 2018?



Com uma geração badalada, a Bélgica pode ser uma pedra no sapato do Brasil novamente. Para isso, os dois pentacampeões pedem atenção redobrada para sair de campo com a classificação para a semifinal garantida.



"Creio que o jogo contra a Bélgica vá ser um duelo de duas equipes muito qualificadas. Os dois times jogam para a frente. Em quesito de criatividade e técnica, o grupo brasileiro está à frente. Temos cartas na manga que podem surtir efeito num jogo tão difícil como esse. Mas a gente também entende que a seleção belga tem padrão belga muito bom, tem um atacante [Lukaku] que vem fazendo a diferença, meias que se posicionam muito bem. Apesar de não ter tido uma vida fácil nas oitavas, é uma equipe que chega muito bem para esse jogo. Às vezes é difícil se agarrar em retrospecto, mas a gente sabe que o Brasil teve dificuldade em 2002 , então vale a pena ficar atento, pensar em jogar, impor seu futebol que as coisas vão surtir efeito e eu tenho que o Brasil pode avançar para essa semifinal da Copa do Mundo", analisa Kléberson.



" Eles precisam ao mesmo tempo estarem calmos e motivados. O Brasil vem crescendo dentro da competição e vem melhorando a cada jogo. É bom porque dá cada vez mais confiança aos jogadores. Mas tem que pensar a cada jogo, não adiantar pensar lá na frente", aconselha Roque Junior.



Brasil e Bélgica se enfrentam nesta sexta-feira (6), às 15h, em Kazan, pelas quartas de final da Copa do Mundo. O vencedor do confronto fará a semifinal contra quem passar de Uruguai e França na próxima terça-feira, em São Petersburgo.

Do banco de reservas, outro jogador que teria papel fundamental, não somente naquele jogo, mas também no resto daquele Mundial via o sufoco que a Seleção passava."O jogo contra a Bélgica foi muito difícil. Eles se impuseram sobre a gente no começo da partida. A gente estava tendo dificuldades em criar jogadas. Pela pressão que eles fizeram e como eles se prepararam para enfrentar a gente, foi bem difícil", analisou o volante Kléberson, que seria peça fundamental naquela vitória.Com o passar do tempo, o Brasil foi se ajustando em campo e começou a tomar o controle da partida. Foi então que, aos 22 minutos do segundo tempo, Ronaldinho fez um lindo cruzamento de três dedos no peito de Rivaldo. O camisa 10 dominou, girou, bateu e contou com desvio na zaga da Bélgica para fazer 1 a 0.A Bélgica era valente, não desistia. Os últimos nove minutos daquela partida determinariam o destino do Brasil na Copa do Mundo. Aos 36 minutos, o técnico Luiz Felipe Scolari olha para o banco de reservas e chama um menino de 22 anos. Campeão pelo Atlético-PR no ano anterior, convocado pela primeira vez para a Seleção apenas quatro meses antes, o jogo estava à feição para Kléberson.