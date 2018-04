Ano de Copa do Mundo sacrifica o Campeonato Brasileiro

Nos últimos três campeonatos brasileiros, as equipes paulistas dominaram a competição, com dois títulos do Corinthians, atual campeão, e um do Palmeiras. Resta saber se algum clube conseguirá interromper a sequência. Candidatos não faltam.

Com o sistema de pontos corridos consolidado, o Campeonato Brasileiro chega a sua 16ª edição neste atual formato e promete disputas acirradas, clássicos desde a 1ª rodada e muita luta das equipes para levantar o troféu ao final das 38 rodadas.Porém neste ano, a competição sofrerá por causa da Copa do Mundo. Além de ter seu início antecipado, a competição será interrompida por 35 dias. A última rodada será disputada no dia 13 de junho, um dia antes do início do Mundial, e o retorno está previsto para 18 de julho. Para quem estiver na ponta da tabela, a paralisação não será bem recebida.Nos últimos anos de Copa do Mundo, apenas uma vez o líder, antes da interrupção, conseguiu ser campeão. O feito foi alcançado pelo Cruzeiro em 2014, que estava em 1º e terminou o Brasileiro com o título. Em 2010, o Corinthians liderava antes da Copa, mas o Fluminense terminou como campeão, e em 2006, o Cruzeiro estava na ponta, porém o São Paulo assumiu a 1ª posição logo após a retomada do Brasileiro e se manteve até levantar a taça.