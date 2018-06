Andy Murray adia seu retorno às quadras

O tenista britânico Andy Murray, que deveria retornar às competições após praticamente um ano fora das quadras, confirmou que não vai disputar o torneio de grama em Hertogenbosch, na Holanda, deixando em aberto sua presença em Wimbledon.

Após perder nas quartas de final em Wimbledon no ano passado, o ex-número 1 do mundo não voltou a disputar competições. Andy lesionou o quadril e passou por uma cirurgia em janeiro.

Seu retorno estava programado para o torneio de Hertogenbosch, anunciado há semanas e que marcaria o fim de sua pausa. Mas não será desta vez que Murray voltará a jogar.











"Infelizmente não estarei preparado para jogar", anunciou em sua página no Facebook. "Estava muito emocionado por voltar a jogar pela primeira vez, mas não estou preparado. Ainda espero voltar nas próximas semanas, mas quero estar 100% quando o fizer", acrescentou.

A pouco mais de três semanas do início de Wimbledon, a presença do britânico no Grand Slam de grama é incerta. Na terça-feira, o bicampeão do torneio garantiu em vídeo publicado no jornal The Guardian que estava "perto de voltar".