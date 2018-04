A semana de estreia do Sport no Campeonato Brasileiro de Série A iniciou com apresentação de dois novos reforços: o volante Nonoca e o meia Andrigo. Os dois chegam à Ilha do Retiro por empréstimo e com contrato até o fim do ano. O primeiro tem 19 anos e é cria das categorias de base do Cruzeiro. O outro, de 23, foi revelado pelo Internacional.

"São dois atletas que chegam à Ilha referendados pela nossa comissão técnica. Andrigo vinha se destacando e esperamos que ele possa repetir as recentes boas atuações, que se encontre em casa e escreva uma história bonita. Nonoca é um atleta que o nosso executivo (Klauss Câmara) conhecia da base do Cruzeiro. Um atleta que vem para crescer aqui no Sport", comentou Leonardo Lopes, diretor de futebol, que fez a apresentação dos dois recém-contratados.