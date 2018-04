Andrés Rios pede apoio da torcida contra o Racing

Em situação delicada na Libertadores, cruzmaltino já pensa em duelo decisivo contra argentinos em São Januário quinta-feira (26)

Após a reação e o empate em 1 a 1 com a Chapecoense na Arena Condá pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro, o Vasco agora vira a chave para o modo Libertadores. Na próxima quinta-feira (26), o cruzmaltino tem um duelo chave na competição, contra o Racing, em São Januário.



Para continuar na disputa por uma vaga nas oitavas de final da Libertadores, o Vasco precisa de uma vitória dentro de casa sobre os argentinos. Para isso, o atacante Andrés Rios conta com o apoio da torcida na quinta-feira.



"Sabemos da importância e também da necessidade que temos de ganhar esse jogo. Iremos atuar em casa e a conquista desses três pontos será fundamental para seguirmos com vida no grupo. A torcida vascaína sabe disso e tenho certeza que vai lotar São Januário. O apoio dela é importante para nós. Vamos lutar juntos para ganhar essa partida e iniciarmos nossa recuperação na fase de grupos", afirmou o atacante vascaíno.



Com apenas um ponto conquistado em três jogos, o time carioca é o lanterna do Grupo E. Com a goleada sobre o Vasco na última quinta-feira, o Racing chegou aos sete pontos e lidera o grupo.