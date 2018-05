Ancelotti substituirá Sarri no comando do Napoli

Carlo Ancelotti entrou em acordo com o presidente do Napoli para substituir o técnico Maurizio Sarri na próxima temporada, anunciou o clube nesta quarta-feira (23).

Demitido em setembro pelo Bayern de Munique, Ancelotti, 59 anos, que recentemente treinou Chelsea, Real Madrid e PSG, se reuniu durante três horas nesta quarta-feira em Roma com o presidente do clube italiano, Aurelio De Laurentiis, com quem já havia tido um encontro na terça-feira.

O ex-técnico do Milan, clube que deixou em 2009 depois de ter conquistado o Campeonato Italiano e duas Ligas dos Campeões, voltará a trabalhar na Itália. No início do ano, Ancelotti recusou uma proposta para assumir a seleção de seu país.

Ancelotti chegará a Nápoles com seu filho Davide, que também fará parte da comissão técnica do clube napolitano.

O Zenit de São Petersburgo e o Chelsea estariam interessados em Sarri, que tem multa rescisória com o Napoli no valor de 8 milhões de euros. O clube russo acaba de perder o técnico Roberto Mancini, que aceitou assumir a seleção italiana