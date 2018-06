Amuleto de Messi, conflito de horário, mundial na escola; veja os bastidores da Copa

Fita vermelha de Messi

O craque argentino não estava bem na Rússia. Errou um pênalti, depois ficou sumido na derrota para a Croácia, o que deixou a Argentina com a corda no pescoço. Mas na importante partida contra a Nigéria, reagiu. Fez um golaço e sua equipe avançou. Um jornalista de um canal de TV deu de presente a ele uma fita vermelha para espantar os invejosos, segundo a crença popular em seu país. Messi a usou na perna esquerda. Ao final da partida, quando Ramiro Pantorotto lhe perguntou se a havia usado, ele surpreendeu baixando o meião esquerdo e exibindo a fita. Agora todos se perguntam se Messi repetirá a superstição contra a França.





Copa também educa

A Índia nunca se classificou para uma Copa. O esporte do país é o críquete, ou o hóquei sobre grama, mas quer aproveitar o evento na Rússia. Pelo menos é o que dizem os professores de uma escola em Siliguri, que organizaram partidas amistosas entre seus alunos vestindo-os com as camisas dos participantes do Mundial com o objetivo de que as crianças aprendam.

Em uma pequena quadra de uma escola da Índia, as crianças disputam o clássico Brasil e Argentina, diante dos olhares dos alunos torcedores. A ideia é ensiná-los as culturas e diferenças entre os países e povos de uma forma pedagógica, mas também agregando os costumes do futebol, como a saudação ao início de uma partida, com um árbitro incluído.

O belga Batshuayi recebeu uma bolada no rosto de um chute que ele mesmo deu. Após o gol de Januzaj na vitória sobre a Inglaterrao jogador do Borussia Dortmund chutou a bola para libertar a tensão e comemorar, mas por azar, a bola bateu na trave e voltou em seu rosto. Pouco depois, levou a situação com humor no Twitter: "As comemorações estão supervalorizadas, por isso tentei algo novo", brincou. "Por que sou tão estúpido? Isso dói", afirmou.A Federação Francesa de Atletismo tem um problema neste sábado: a data do evento de Paris, que faz parte do circuito da Liga de Diamante, coincide com a partida entre França e Argentina pelas oitavas da Copa da Rússia. O início do jogo está previsto para às 16h (horário local). "Entendo que os torcedores não venham. Estarão completamente bêbados. Assim como quando vão ao estádio, completamente alcoolizados, e não entendem muito", brincou o campeão mundial de 800 metros, Pierre-Ambroise Bosse.