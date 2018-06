Amistoso entre Bélgica e Portugal termina no 0 a 0

No segundo tempo a movimentação do jogo diminuiu. A Bélgica teve uma das principais chances de gol com um chute de Vertonghen e defesa do goleiro Beto.



O atacante Cristiano Ronaldo não participou da partida. Ele se recupera da temporada com o Real Madrid. A expectativa é de que ele entre em campo na seleção portuguesa na próxima semana.



Na copa da Rússia, a Bélgica está no Grupo G, que inclui Inglaterra, Panamá e Tunísia. Já Portugal, está no grupo B, com Espanha, Irã e Marrocos.

O amistoso pré-Copa entre as seleções da Bélgica e Portugal terminou em 0 a 0 neste sábado (2). Os times se enfrentaram em Bruxelas.A Bélgica começou com a partida com maior posse de bola. Nos primeiros 30 minutos, a seleção belga chegou perto de avançar no placar. Carrasco chegou a acertar a rede, pelo lado de fora em um chute cruzado da esquerda.Ainda no primeiro tempo, Portugal também teve chance de gol com Bernado Silva - que chutou para fora -, e com Gonçalo Guedes - de raspão na trave.