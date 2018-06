Amistoso entre Argentina e Israel é cancelado

Protestos de palestinos e clima de tensão motivaram a decisão da partida não ser realizada

A partida preparatória para a Copa do Muindo de 2018 entre Argentina e Israel, que aconteceria neste sábado (9), em Jerusalém, foi cancelada pela AFA (Associação de Futebol Argentino). As manifestações feita pelos palestinos surtiram efeito.



A entidade, que comanda o futebol argentino, chegou até a receber ameaças, e para garantir a integridade dos seus jogadores optou pela não realização do duelo amistoso.



"O jogo seria uma celebração ao 70ª aniversário da criação do Estado de Israel. Para nós, é inaceitável realizar esta partida em Jerusalém, que é um território ocupado", comentou Husni Abdel Wahed, embaixador da Palestina na Argentina. "Essa partida é como se nós comemorássemos o aniversário da ocupação das Malvinas", completou.



Nesta terça-feira (5), um grupo de manifestantes levaram ao CT do Barcelona, onde a seleção se prepara, camisas da Argentina pintadas de vermelho como se fosse sangue e bandeiras da Palestina.



A AFA tentará buscar um outro adversário para a Argentina enfrentar antes do embarque para Rússia. As seleções de San Marino e Malta figuram para ser a substituta de Israel.