Ameaça de bomba na cidade de Rostov

Hotel foi esvaziado pela polícia e não havia delegações hospedadas no local

A polícia russa evacuou na noite desta terça-feira (26) um hotel na cidade de Rostov, por causa de uma ameaça de bomba. Os hóspedes foram obrigados a sair do local imediatamente.



Rostov recebeu nesta terça-feira, a partida entre Croácia e Islândia, mas nenhuma das seleções estavam hospedadas no hotel, apenas turistas.



O hotel Topos Congress está cercado por carros de polícia, esquadrões anti-bomba e ambulâncias.



A Seleção Brasileira esteve em Rostov na estreia, quando empatou com a Suíça por 1 a 1.