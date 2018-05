Amanda Nunes vence por nocaute e mantém o cinturão do UFC

UFC Rio 9 é marcado por vitórias espetaculares de brasileiros e aposentadoria de Belfort

Na madrugada deste domingo (12), a brasileira Amanda Nunes venceu a americana Raquel Pennington por nocaute técnico no quinto round na Jeunesse Arena, no Rio de Janeiro, e defendeu o cinturão do peso-galo feminino do UFC. Na luta que marcou a aposentadoria de Vitor Belfort, Lyoto Machida nocauteou o Fenômeno com um chute frontal no queixo, que lembrou a finalização de Anderson Silva, em 2011.



Amanda Nunes nocauteia Pennington e mantém o cinturão no Brasil



Amanda Nunes começou avassaladora para cima de Raquel Pennington. A brasileira colocou a americana para baixo duas vezes, nos dois primeiros chutes baixos na perna de Pennington. A Leoa seguiu golpeando, tendo terminado o round com mais que o dobro do número de golpes conectados. No segundo assalto, Amanda continuava melhor, encurralando a adversária na grade e combinando socos na cabeça, no rosto e castigando a perna esquerda da americana. No final do round, Pennington, depois de tanto insistir, conseguiu aplicar uma queda na brasileira. No terceiro e quarto rounds, a brasileira seguiu defendendo as tentativas de queda da americana, conseguindo duas quedas. Amanda também acertou algumas boas joelhadas, abrindo um corte na testa de Pennington. No intervalo do quarto para o quinto round, Raquel Pennington tentou desistir, mas seu córner a fez continuar na luta. Cansada, a americana acabou sendo presa fácil para a campeã. Amanda derrubou a adversária mais uma vez, pegou as costas de Raquel e socou até o ábitro paralisar a luta.



Gastelum vence Jacaré em lutaça



Jacaré deixou bem claro desde o início qual seria sua estratégia na luta. O brasileiro pegou a perna de Gastelum e tentou finalizar. Como o americano respondia com bons socos no rosto do capixaba, Jacaré tentou uma chave de perna, foi para a posição de 100 kg, conseguiu a montada e ficou nessa posição até o final do round, quando tentou uma chave de braço até a buzina final. No segundo round, Gastelum voltou um pouco mais inteiro e conseguiu derrubar o brasileiro com um soco de direita. No terceiro round, o cansaço do brasileiro pesou. A maior atividade e efetividade nos golpes de Gastelum fez a diferença para dois juízes. Assim, o americano venceu por decisão dividida dos juízes.

Um verdadeiro GUERREIRO o @jackthejokermma! Superou a lesão que sentiu nessa queda, deu a volta por cima e saiu vitorioso no #UFC224! pic.twitter.com/Xkhw8K90P1 — UFC Brasil (@ufc_brasil) May 12, 2018

A brasileira-americana Mackenzie Dern conseguiu uma boa vitória sobre a finalista do TUF 26 Amanda Cooper. Ignorando a polêmica de ter ficado mais de três quilos acima do limite do peso-palha (52,1 kg), a bicampeã mundial de jiu-jitsu mostrou que tem melhorado sua técnica na trocação. Mackenzie acertou um overhand de direita no queixo de Cooper, levando a americana para o chão. Em casa, Dern montou e pegou as costas da adversária rapidamente, terminando a luta com um mata-leão.O paranaese John Lineker massacrou Brian Kelleher na segunda luta do card principal. O brasileiro acertou 107 golpes no americano, conectando boas sequências na cabeça e no corpo. No último round, depois de caçar Kelleher no octógono e encurralá-lo na grade, Lineker acertou um belo overhand de esquerda no queixo do americano, que caiu nocauteado.O primeiro round foi muito pouco movimentado. Em dois minutos de luta, apenas dois golpes haviam sido desferidos, ambos por Lyoto Machida. A torcida no Rio de Janeiro vaiou durante boa parte dos cinco minutos iniciais. No segundo assalto, Lyoto Machida acertou um chute frontal, quase igual ao que Anderson Silva derrotou o mesmo Belfort em 2011 e nocauteou o carioca em sua despedida do octógono.Ainda no card preliminar, dois lutadores deram show com duas lutas tradicionalmente brasileiras. Elizeu Capoeira nocauteou Sean Strickland no primeiro round, após acertar um chute rodado na cabeça, que levou o americano ao chão, o brasileiro conectou bons socos e nocaetou Strickland aos 3 minutos e 40 segundos de luta. Já Davi Ramos animou o público com seu talento no jiu-jitsu. O ex-campeão do ADCC aplicou um mata-leão no alemão Nick Hein e conquistou a vitória por finalização aos 3 minutos e 38 segundos do primeiro round.Depois do show de jiu-jitsu de Davi Ramos, o russo Aleksei Oleinik conseguiu uma virada incrível fazendo uso da arte suave. Junior Albini conectou bons socos no rosto do russo, que já sangrava bastante. Para completar o brasileiro conseguiu uma boa queda, caindo na meia guarda. Foi aí que o jiu-jitsu salvou o russo. Mesmo por baixo, Oleinik aplicou um ezequiel de frente, fazendo o brasileiro bater com um minuto e 45 segundos de luta.Na terceira luta da noite, o sueco Jack Hermansson conseguiu uma reviravolta incrível contra o carioca Thales Leites. Hermansson venceu o primeiro round, mas fraturou a costela em uma queda. No segundo assalto, o sueco sentiu bastante a lesão, tanto é que os três juízes deram vitória por 10-8 para o brasileiro no round. No último assalto, Thales quase conseguiu um triângulo de braço, mas numa reviravolta incrível, Hermansson conseguiu colocar o brasileiro para baixo, montou, desferiu vários socos na cabeça do brasileiro e venceu por nocaute técnico.CARD PRINCIPALAmanda Nunes venceu Raquel Pennington aos 2:36 do R5 por nocaute técnicoKelvin Gastelum venceu Ronaldo 'Jacaré' Souza por decisão dividida (29-28, 29-28, 28-29)Mackenzie Dern venceu Amanda Cooper aos 2:27 do R1 por finalizaçãoJohn Lineker venceu Brian Kelleher aos 3:43 do R3 por nocauteLyoto Machida venceu Vitor Belfort a 1:00 do R2 por nocauteCARD PREMILIMINARCezar 'Mutante' Ferreira venceu Karl Roberson aos 4:45 do R1 por finalizaçãoAlexei Oleinik venceu Junior 'Baby'Albini aos 1:45 do R1 por finalizaçãoDavi Ramos venceu Nick Hein aos 4:15 do R1 por finalizaçãoElizeu 'Capoeira' dos Santos venceu Sean Strickland por nocaute aos 3:40 do R1Warlley Alves venceu Sutan Aliev por paralisação médica no R3Jack Hermansson venceu Thales Leites aos 2:10 do R3 por nocaute técnicoRamazan Emeev venceu Alberto Mina por decisão unânime (triplo 30-27)Markus 'Maluco' Perez venceu James Bochnovic aos 4:38 do R1 por finalização