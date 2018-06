Alô? Mãe de Gabriel Jesus curte expectativa para estreia

A poucos minutos de seu filho entrar em campo representando a Seleção Brasileira pela primeira vez numa Copa do Mundo, Vera Lúcia Diniz de Jesus, mãe do atacante Gabriel Jesus, curte aquecimento de brasileiros em frente à Rostov Arena, palco do confronto contra a equipe da Suíça.registrou imagens da mãe de Gabriel Jesus com o restante dos brasileiros que aguardam o horário do jogo para entrar no estádio e assistir ao jogo de estreia do Brasil pela edição 2018 do torneio mundial.