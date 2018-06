Alisson exalta zaga do Brasil: 'Thiago e Miranda foram monstros'

Após ter mais trabalho que nas outras duas partidas, goleiro brinca e diz que até suou contra a Sérvia

Apesar da vitória por 2 a 0, a Seleção Brasileira teve seus momentos de sufoco na partida desta quarta-feira (27), contra a Sérvia. No início do segunde tempo, a equipe verde e amarela levou alguns sustos e o goleiro Alisson foi mais exigido que nas duas primeiras partidas.



"Até suei um pouquinho hoje. Nos outros jgoos, a gente teve mais o controle da posse da bola, mas a gente sabia que seria assim. Um time que é muito forte no meio de campo e um atacante muito forte. O Thiago Silva e o Miranda foram monstros na marcação. Toda a equipe trabalhou muito bem na marcaçaõ dando poucas chances ao adversário", disse o camisa 1 ao SporTV após a partida.



O goleiro també destacou a evolução da equipe em relaçaõ às partidas contra Suíça e Costa Rica.



"A primeira partida a gente deixou um pouco a desejar, talvez pela ansiedade da estreia. A partir do segundo jogo,a gente conseguiu imprimir nosso ritmo de jogo. Criamos muito, não conseguimos abrir o placar tão cedo como hoje. Hoje fomos um pouco mais felizes na frente, conseugimos abrir o placar mais cedo o que também faz o adversário ter que buscar o jogo, não foi como os outros dois adversários que retracaram muito e dificultaram nosso jogo", analisou Alisson.



Com a vitória, o Brasil passou em primeiro lugar no Grupo E agora enfrenta o México nas oitavas de final, na próxima segunda-feira (2), em Samara, às 11h.