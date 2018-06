Alisson: 'Acredito que o VAR venha a somar na Copa'

Primeiro a dar entrevista antes do mundial, goleiro da seleção agradece Tite e Taffarel, comenta sobre o árbitro de vídeo e seu futuro na Roma

O goleiro titular do Brasil, Alisson Becker, foi o primeiro a falar com a imprensa pela Seleção Brasileira nesta terça-feira (12). O jogador, revelado pelo Internacional, comentou sobre a ansiedade para a estreia na Copa do Mundo e ser interesse de clubes como Real Madrid e Liverpool.



"Todos que vieram para cá estão com vontade gigante de vencer. Estamos trabalhando muito forte, estamos há quase 20 dias juntos, trabalhando muito forte" conta o goleiro em coletiva de imprensa, "chegar neste momento é um sonho pra gente, e nossa vontade de vencer é nossa maior arma".



Sobre o VAR (Árbitro de Vídeo), Alisson se posiciona a favor. " Tive a experiência na Itália, e deu muito certo, onde a margem de erro foi muito baixa. É uma ajuda muito grande", comenta "a parada para ver vídeo incomoda um pouco, mas, aumentando a chance de acerto, o jogo fica mais justo".



O goleiro também não esconde a gratidão por Taffarel, "não pela decisão de me convocar, juntamente com Tite, mas principalmente pela qualidade do trabalho dele, o conhecimento dele, a vivência".



Quando questionado sobre a permanência em Roma, mostra que seu objetivo no momento é apenas levar a taça para o Brasil. "Estou muito focado na Seleção, focado 100% na Copa. O meu procurador está cuidando de tudo, juntamente com a Roma. Ficando ou não na Roma, a minha concrentração hoje está com a Seleção", responde.



Sobre o primeiro confronto, Alisson destaca o preparo da equipe. "Vamos precisar trabalhar em cima disso durante a semana. Vamos analisar imagens, vídeos, tudo aquilo que possa nos ajudar", conta, "Mas não podemos mudar as nossas características".