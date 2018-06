Aliou Cissé: 'Conhecíamos bem a Polônia'

Senegal derrotou os europeus por 2 a 1 no confronto de estreia, pelo Grupo H

Aliou Cissé, técnico da equipe senegalesa, mostrou-se satisfeito com o triunfo desta terça-feira (19) diante da Polônia, observando que seu time soube fazer bem as coisas.



"Foi um jogo muito difícil para nós, mas que preparamos bem. Conhecíamos bem a equipe com quem íamos jogar" comentou o senegalês "tivemos o sistema necessário para parar um adversário muito difícil. Acredito que a Polônia é uma das melhores equipes da Europa. Conseguimos controlar o encontro tática e emocionalmente", completou.



"Esta vitória significa que entramos na competição da melhor maneira possível, mas sabemos que vamos ter um jogo difícil contra o Japão" analisa o próximo confronto, que acontece em Ecaterimburgo, "estamos orgulhosos de representar África", resumiu.



O autor do segundo gol de Senegal, M'Baye Niang, comentou o feito em entrevista "quando entrei, vi que a bola ia para um zagueiro polonês, achei podia haver uma oportunidade e aproveitei para marcar", completou o atacante, eleito o melhor jogador da partida.



Senegal enfrenta o Japão no domingo (24) às 12h (horário de Brasília), ambas equipes estão com três pontos na tabela.