Alex Ferguson passa por cirurgia após hemorragia cerebral

Ferguson, de 76 anos e aposentado desde 2013, é uma das figuras mais respeitados do futebol mundial. O escocês treinou o Manchester United por 26 anos, clube com o qual conquistar 13 Premier Leagues e duas Ligas dos Campeões, entre outros vários troféus.



No fim de semana passado, Ferguson compareceu ao estádio Old Trafford para assistir à partida entre United e Arsenal e homenagear o técnico Arsène Wenger, que anunciou que deixará o cargo ao fim da temporada após 22 anos no clube londrino.

O mítico ex-técnico do Manchester United Alex Ferguson passou por cirurgia de emergência devido a uma hemorragia cerebral. O clube fez o anúncio do procedimento neste sábado (5), através das redes sociais."Sir Alex Ferguson foi submetido a uma cirurgia de emergência hoje para uma hemorragia cerebral. O procedimento foi bem realizado, mas ele precisa de um período de cuidado intensivo para otimizar sua recuperação. Sua família pede privacidade em relação a esse assunto", explicou o United em comunicado.Em 2003, Ferguson precisou ser internado para tratar um problema no coração.