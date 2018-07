Alemanha vai manter técnico mesmo após vexame na Copa

O técnico da Alemanha, Joachim Löw, permanecerá no cargo apesar da eliminação histórica da seleção do país na primeira fase da Copa do Mundo da Rússia-2018, informa o jornal Bild.

Após a péssima campanha no Mundial, Federação Alemã de Futebol (DFB) decidiu pela continuidade de Löw à frente da Mannschaft.

No cargo desde 2006, Löw comandou a seleção da Alemanha pelo menos até as semifinais de todos os torneios disputados desde então, com exceção do Mundial da Rússia-2018. O grande momento foi a conquista da Copa do Mundo do Brasil-2014.